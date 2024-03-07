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Kuşadası Ticaret Odası'nda Finansal Okuryazarlık Toplantısı

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Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Finansal Okuryazarlığa Giriş' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yatırımlara yardımcı olacak konular hakkında ipuçları verildi ve finansal yatırım araçları, portföy yönetimi gibi konular ele alındı.

Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu tarafından, "Finansal Okuryazarlığa Giriş" konulu bilgilendirme toplantısı Kuşadası Ticaret Odası'nda yapıldı.

Toplantıda; yatırımlara yardımcı olacak konular hakkında ipuçları verildi ve doğru varlığı, doğru zamanda, doğru fiyatla almanın önemi anlatıldı. Ekonomi ve politika gündeminin takip edilmesi ve özellikle sosyal medya yönlendirmelerine kapılmamanın öneminin vurgulandığı toplantıda; finansal yatırım araçları, yatırım yapmadan önce cevaplanması gereken sorular, portföy yönetimi gibi pek çok konu ele alındı.

Katılımcıların sorularının cevaplandırıldığı toplantı sonrası, KUTO Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri tarafından konuşmacılara, Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, AK Parti İlçe Başkanı ve KUTO Meclis Üyesi Fatih Sarıgöz, MHP İlçe Başkanı ve KUTO Meclis Üyesi Murat İnan, KUTO Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Yıldırım, Erdem Dikkaya, KUTO Genç Girişimciler Kurulu Üyelerinin de katıldığı ve kalabalık bir katılımla gerçekleşen toplantısı öncesi konuşmacılar, KUTO Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın makamında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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