KUTO hizmet binası Kuşadası'nın ortak buluşma noktası olmaya devam ediyor

Kuşadası Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleştirilen üç ayrı etkinlik, Ticaret Odası'nın yalnızca üyelerine değil, kent yaşamına da değer katan önemli bir merkez haline geldiğini ve yapılan doğru yatırım ile yıllardır Kuşadası'nın ortak buluşma noktası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Aynı anda tüm salonların dolu olduğu etkinliklerde, yüzlerce kişi eğitim ve organizasyonlardan faydalanıldı.

Gerçekleştirilen organizasyonlar; Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Kuşadası'nda görev yapan öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimi ve cankurtaran eğitimlerinden oluştu. Gün boyunca yoğun katılımla devam eden organizasyonlar Kuşadası Ticaret Odası'nın eğitim, gelişim ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Hizmet binamızdan aynı anda yüzlerce kişinin yararlanması bizi mutlu ediyor"

Modern yapısı, kolay ulaşımı, aynı anda birden fazla organizasyona ev sahipliği yapabilmesi ve otopark sorununun yaşanmamasıyla birlikte tüm Kuşadası'na hizmet veren bir merkezi yıllarca önce Kuşadası'na kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hizmet binamızda aynı anda üç ayrı etkinliğin gerçekleşmesi ve yüzlerce kişinin bu organizasyonlardan faydalanması bizim için büyük bir mutluluk. Kuşadası Ticaret Odamızın hizmet binasını üyelerimiz ile birlikte, kentimizin ortak kullanım alanı olarak görüyoruz. Eğitimden sosyal faydaya kadar birçok konuda kurumlarla iş birliği yapmaya, uzun yıllardır ilçemizde bu konudaki açığı kapatarak salonlarımızı halkımızın yararına açmaya devam ediyoruz" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı