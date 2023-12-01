Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu 2024 Yol Haritasını Belirledi

Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını yaparak 2024 yılı için yol haritasını belirledi. Toplantı öncesi Kuşadası Ticaret Odası yönetimiyle bir araya gelen kurul üyeleri, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kurul üyeleri, toplantıda projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak 2024 yılı için yol haritasını belirledi.

Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu yeni dönemin ilk toplantısını yaparak 2024 yılı için yol haritasını belirledi.

Toplantı öncesi Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem, Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Yıldırım, Yönetim Kurulu ve aynı zamanda Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Hibeti Zeytin ile bir araya gelen Kurul Üyeleri, her zaman göstermiş oldukları desteklerden dolayı Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi'ne teşekkür ettiler.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan "Kadınların iş dünyasında başarılı işler yapmasını her zaman desteklediklerini belirterek, kendilerine yeni dönemde başarılar diledi. Kurul üyeleri, daha sonra yaptıkları toplantıda projeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular ve 2024 yılı için yol haritalarını belirlediler. - AYDIN