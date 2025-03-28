Kuşadası'ndan Sisam Adası'na İlk Feribot Seferi Başladı

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'ndan, Yunanistan'ın Sisam Adası'na sezonun ilk feribot seferi yapıldı. Kuşadası Limanı'ndan 'Sea Star Ferrie' isimli feribot 90 yolcusuyla Sisam'a hareket etti.

Kuşadası'nda turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Yunanistan'ın Sisam Adası'na olan feribot seferleri başladı. Bu kapsamda saat 08.15'te 'Sea Star Ferrie' isimli feribot, yerli ve yabancı turistlerden oluşan 90 yolcusuyla birlikte Kuşadası Limanı'ndan Sisam'a doğru demir aldı. Feribot seferine, Ramazan Bayramı'nı Sisam'da geçirmek isteyen Türk tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kuşadası'ndan Sisam'a olan feribot seferleri, bayram tatili boyunca her sabah devam edecek. Feribot seferlerinin fiyatları ise 39 ile 59 avro arasında değişiyor. Kuşadası'ndan kalkan feribotun Sisam'a ulaşması, yaklaşık 45 dakika sürüyor.

"Heyecanla Sisam'ı görmeyi bekliyorum"

Daha önce hiç Sisam'a gitmediğini belirten Alp Tuğ Solak, "Bayram tatilini kız arkadaşımla birlikte Sisam'da geçireceğim. Heyecanla Sisam'ı görmeyi bekliyorum. Benim için de farklı bir deneyim olacak. Umarım bol eğlenceli bir tatil olur" dedi.

Sisam'a çok sık seyahat ettiğini ifade eden Bahar Polat da, "Benim için çok keyifli bir yolculuk oluyor. Yaz döneminde kolaylıkla feribot seferi buluyoruz. Ancak kış döneminde bu daha zor oluyor. Aslında bu tarz seferlerin artırılması bence her iki ülkenin turizminin gelişmesi açısından çok faydalı olur. Umarım tur şirketleri fırsatı değerlendirir" diye konuştu.

"Sefer sayıları artacak"

Kuşadası'ndan Sisam'a feribot seferi düzenleyen firmanın sorumlusu Regaip Pektaş ise, "Kapıda vize uygulamasının 1 yıl daha uzatılmasının bu yıl da talebi artıracağını düşünüyorum. Haziran ayının gelmesiyle birlikte sefer sayılarımız sıklaşacak. İlk sefere olan ilgi de bizi çok memnun etti. 1 Mayıs'tan itibaren de Yunanistan'ın diğer adalarına feribot seferlerimiz başlayacak" dedi. - AYDIN