Kuşadası'nda Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Kuşadası Ticaret Odası'nda yapılan bilgilendirme toplantısında KOBİ'lere Kapasite Geliştirme, Dijitalleşme, Küresel Rekabetçilik ve Girişimcilik Destek Programları hakkında bilgi verildi.
Toplantıda üyelere Kapasite Geliştirme Destek Programı, Dijitalleşme Destek Programı, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programları hakkında bilgi verildi. KOBİ'lerin üretim kapasitelerini artırmalarına, verimliliklerini yükseltmelerine ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına yönelik olarak sağlanan destekler anlatıldı.
Oldukça verimli geçen toplantıda katılımcı işletmelerin soruları tek tek cevaplandırıldı, aynı zamanda tecrübeler paylaşıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi