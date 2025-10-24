Kuşadası'nda Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kuşadası Ticaret Odası'nda, Destek Programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda üyelere Kapasite Geliştirme Destek Programı, Dijitalleşme Destek Programı, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programları hakkında bilgi verildi. KOBİ'lerin üretim kapasitelerini artırmalarına, verimliliklerini yükseltmelerine ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına yönelik olarak sağlanan destekler anlatıldı.

Oldukça verimli geçen toplantıda katılımcı işletmelerin soruları tek tek cevaplandırıldı, aynı zamanda tecrübeler paylaşıldı. - AYDIN