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Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 5 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 5 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresiyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar, 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresiyle aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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