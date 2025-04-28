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Kurumlar Vergisi Beyan Süresi 30 Nisan'da Sona Eriyor

Kurumlar Vergisi Beyan Süresi 30 Nisan'da Sona Eriyor
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan'a kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin bu tarihe kadar ödenmesi gerektiğini duyurdu. Sürenin uzatılmayacağı belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerektiğini, sürenin uzatılmayacağını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Beyannamelerin "gib.gov.tr" aracılığıyla "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır."

Açıklamada, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1-30 Nisan'da Başkanlığın internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), ödeyebilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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