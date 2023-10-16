Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kureyşler barajında ağ kullanımı ve amatör balıkçılar denetlendi. Denetimlerde ağ kullanımı konusunda ortak denetleme gerçekleştirildi ve baraja avlanmaya gelen amatör balıkçılar da denetlendi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ve İlçe Jandarma Komutanlığınca Kureyşler barajında ağ kullanımı ve amatör balıkçılar denetlendi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kureyşler barajında özellikle ağ kullanımı konusunda ortak denetleme gerçekleştirilmiş, aynı zamanda baraja avlanmaya gelen amatör balıkçıların da denetimi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA