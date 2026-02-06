Haberler

Küresel yarı iletken satışları 2025'te yüzde 25,6 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarı İletken Endüstrisi Birliği, 2025'te küresel yarı iletken satışlarının yıllık bazda yüzde 25,6 artışla 791,7 milyar dolara ulaşacağını açıkladı. Satışların 2026'da 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

NEW Küresel yarı iletken satışları, 2025'te yıllık bazda yüzde 25,6 artışla 791,7 milyar dolara ulaştı.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), geçen yıla ilişkin küresel yarı iletken satış verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel yarı iletken satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 25,6 artışla 791,7 milyar dolara yükseldi.

Böylece satışlar geçen yıl yıllık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel yarı iletken satışlarının tutarı 2024'te toplam 630,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları Asya Pasifik ve diğer bölgelerde yüzde 45, Amerika kıtasında yüzde 30,5, Çin'de yüzde 17,3 ve Avrupa'da yüzde 6,3 artarken, Japonya'da yüzde 4,7 geriledi.

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yarı iletken satışlarının 2026'da yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Yarı iletkenlerin neredeyse tüm modern teknolojilerin temelini oluşturduğuna işaret eden Neuffer, yapay zeka, nesnelerin interneti, 6G ve otonom sürüş gibi yükselen teknolojilerin çiplere olan güçlü talebi gelecek dönemde de artırmayı sürdüreceğini kaydetti.

Neuffer, Washington'daki karar vericilerin yerli çip ekosistemini güçlendirecek politikalara öncelik vermesinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Küresel ölçekte rekabetçi bir ABD yarı iletken endüstrisi, ekonomiyi desteklememizi, ulusal güvenliği güçlendirmemizi ve 21. yüzyılda teknolojik liderlik yarışında ön saflarda yer almamızı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Bursa'da adliyeyi kana bulayan silahın X-Ray'den geçirildiği anlar ortaya çıktı

Adliyeye silahı böyle sokmuş! Tekerlekli sandalyeye düzenek kurmuş
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı

Tarımın beşiğinde büyük felaket! Üreticiler endişeli
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler

Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler