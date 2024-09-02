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Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

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Küresel kriz çok sayıda şirketin iflasına neden olurken halkaya son eklenen firma ise 50 yıllık inşaat devi EKŞ Ekşioğlu Holding A.Ş. oldu. Antalya ve Alanya'da lüks konut ile villa inşaatları yapan şirketin iflası istenirken davanın ilk duruşması 64 gün sonra yapılacak.

Son dönemde Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilen küresel kriz yüzlerce şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise yarım asırlık bir inşaat devi oldu.

DEV ŞİRKETİN İFLASI İSTENDİ

Türkiye'de 50 yıldır faaliyet gösteren, Antalya ve Alanya'da lüks konut ile villa inşaatları yapan EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ.'nin iflası istendi.

MAHKEME BAŞVURULARIN BEKLENDİĞİNİ DUYURDU

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi açılan davanın duyurusunu yaptı. Mahkeme EKŞ Ekşioğlu Holding AŞ.'nin iflas talebine yönelik itirazların ve davaya müdahil olmak isteyenlerin başvuruda bulunmaları istendi.

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Mahkeme itiraz edenlerin iflasın açılmasını gerektiren bir durumun bulunmadığını belirterek davanın reddini talep edebileceğini belirtti.

DURUŞMANIN TARİHİ VE SAATİ

6 Kasım tarihinde saat 15:05'te yapılacak duruşmaya, ilgili kişiler bizzat katılabilecekleri gibi vekil atama hakkına da sahip olacak. Ayrıca, delillerin derhal mahkemeye sunulması gerektiğinin de mahkeme tarafından altı çizildi.

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

50 YILI GERİDE BIRAKTI

Şimdilerde iflası talep edilen EKŞ Ekşioğlu Holding A.Ş., özellikle lüks villa ve konut inşaatları ile öne çıktı. Şirket, Alanya'da bir dizi projeyi yaşama geçirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (6)

Adil Tetik:

Ne oldu? 1 milyonluk evi 5e 10a gazlayamadiniz mi? Alistiniz tabii deli paralar kazanmaya, Elinizdeki evleri bu kriz ortamında en azından maliyeti kurtaracak fiyata verseniz iflas talebine gerek kalmaz. Ama ne gerek var dimi, kaçır parayı malı mülkü ver iflas talebini. Ne güzel memleket be?

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Hasan Turk:

Olsun menzile birsey olmasinda.

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HALİS ER:

İlahi adalet mutlaka işler

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sade vatandaş:

her sektörde Türkiye beşten küçüktür hepsinin işi sakat bu devirde Ankarada amcan dayın falan olursa işini anca yürütürsün

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mehmet:

yarın başka isimle yeniden başlar.

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Emre null:

dunyayi ayakta tutan Allah muhteşem bir olcuyle çok ibretlik bir şey olsa binlerce insan ölecek o kadar hassas bir denge var Allah korusun

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