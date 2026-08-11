Gaz türbini siparişlerinde rekor: ABD lider

Küresel gaz türbini siparişleri, artan elektrik talebinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyeye ulaşırken, ABD pazarı toplam siparişlerin yaklaşık yarısını oluşturdu.

JPMorgan'ın uluslararası medya kuruluşlarında yer alan analizine göre, küresel gaz türbini siparişleri ikinci çeyrekte yaklaşık 38 gigavat seviyesinde gerçekleşti.

Siparişler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 29, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 71 arttı.

Üç büyük gaz türbini üreticisi arasında ikinci çeyrekte en fazla yeni siparişi Siemens Energy aldı. Şirketin yeni siparişleri toplam 12,5 gigavata ulaşırken, General Electric 11,3 gigavat, Mitsubishi Power ise 5,3 gigavatlık sipariş aldı.

ABD, ikinci çeyrekte küresel gaz türbini siparişlerinde başı çekerken, ülkenin toplam siparişlerin yaklaşık yarısını oluşturduğu kaydedildi.

Önümüzdeki 10 yılda büyümenin yıllık ortalama yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, yeni elektrik üretim kapasitesinin devreye alınması, yapay zekadaki ilerleme ve imalat sanayisinin ülke içinde yeniden konumlandırılmasını desteklemek açısından kritik önem taşıyor.

Analize göre, bu durum, gaz türbini üreticilerinin söz konusu ekipmanları stoklarında bulundurmaması nedeniyle tedarik sıkıntılarına ve uzun bekleme sürelerine yol açıyor.

Gaz türbini, doğal gazın yanmasıyla oluşan enerjiyi türbin ve jeneratör aracılığıyla elektriğe dönüştüren elektrik üretim ekipmanı olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA