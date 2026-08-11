Haberler

Gaz türbini siparişlerinde rekor: ABD lider

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel gaz türbini siparişleri ikinci çeyrekte rekor kırarak 38 GW'a ulaştı; ABD toplamın yarısını oluşturdu. Siemens Energy en çok sipariş alan şirket oldu, yapay zeka ve elektrik talebi büyümeyi destekliyor, tedarik sıkıntıları yaşanıyor.

Küresel gaz türbini siparişleri, artan elektrik talebinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyeye ulaşırken, ABD pazarı toplam siparişlerin yaklaşık yarısını oluşturdu.

JPMorgan'ın uluslararası medya kuruluşlarında yer alan analizine göre, küresel gaz türbini siparişleri ikinci çeyrekte yaklaşık 38 gigavat seviyesinde gerçekleşti.

Siparişler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 29, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 71 arttı.

Üç büyük gaz türbini üreticisi arasında ikinci çeyrekte en fazla yeni siparişi Siemens Energy aldı. Şirketin yeni siparişleri toplam 12,5 gigavata ulaşırken, General Electric 11,3 gigavat, Mitsubishi Power ise 5,3 gigavatlık sipariş aldı.

ABD, ikinci çeyrekte küresel gaz türbini siparişlerinde başı çekerken, ülkenin toplam siparişlerin yaklaşık yarısını oluşturduğu kaydedildi.

Önümüzdeki 10 yılda büyümenin yıllık ortalama yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, yeni elektrik üretim kapasitesinin devreye alınması, yapay zekadaki ilerleme ve imalat sanayisinin ülke içinde yeniden konumlandırılmasını desteklemek açısından kritik önem taşıyor.

Analize göre, bu durum, gaz türbini üreticilerinin söz konusu ekipmanları stoklarında bulundurmaması nedeniyle tedarik sıkıntılarına ve uzun bekleme sürelerine yol açıyor.

Gaz türbini, doğal gazın yanmasıyla oluşan enerjiyi türbin ve jeneratör aracılığıyla elektriğe dönüştüren elektrik üretim ekipmanı olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp'tan şoke eden rapor

Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için şoke eden rapor
Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın istediği yıldızın çapraz bağları koptu
Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi