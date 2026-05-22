Kütahya'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme mesaisi yoğunlaştı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kütahya'da bıçak bileme ustalarında yoğunluk yaşanıyor. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklarını hazırlamak isteyen vatandaşlar, körelen bıçaklarını biletmek için kent merkezindeki iş yerlerine akın ediyor.

Kütahya'nın Balık Caddesi'nde uzun yıllardır esnaflık yapan bıçak bileyicisi Murat Karakaş, bayram öncesinde taleplerin ciddi şekilde arttığını belirterek yoğun mesai yaptıklarını söyledi. Keskin ve düzgün bilenmiş bıçakların hem vatandaşların güvenliği hem de hayvanların eziyet çekmemesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Karakaş, kurban kesiminin usulüne uygun yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Karakaş, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bıçaklarımızın keskin ve iyi bilenmiş olması gerekiyor. Hayvanın tek darbede kesilmesi önemli. Aksi halde hayvan acı çekebilir. Bu yüzden bıçak bilemek çok önemli" dedi.

Asıl mesleklerinin anahtarcılık olduğunu ancak bayram döneminde bıçak bileme hizmetine ağırlık verdiklerini belirten Karakaş, arefe gününe kadar yoğunluğun devam edeceğini söyledi. Bir bıçak bileme ücretinin 50 lira olduğunu kaydeden Karakaş, her bıçağın işlem sonrası kağıt testinden geçirildiğini anlattı.

Müşterilere kaliteli hizmet sunmaya özen gösterdiklerini ifade eden Karakaş, "Bıçakları biledikten sonra mutlaka kağıt testi yapıyoruz. Kağıdı rahat şekilde kesebiliyorsa işlem başarılı olmuş demektir. Böylece müşterimiz verdiği ücretin karşılığını aldığını görüyor. Güven oluşuyor, memnun ayrılıyor" diye konuştu.

Murat Karakaş, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı şimdiden kutlayarak kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı