Salihli'de kurbanlık nakli yapan araçlara sıkı denetim

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan nakil araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve muhtemel hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla yürütülen yol kontrollerinde, sevk edilen hayvanların küpe ve sevk belgeleri titizlikle incelendi. Denetimlerde ayrıca hayvan nakillerine ilişkin mevzuata uygunluk da kontrol edildi.

Ekipler, yapılan uygulamalar sırasında yetiştiriciler ve hayvan taşıyıcılarına da bilgilendirmelerde bulunarak, hayvan sağlığı ve kayıtlı hayvancılığın önemi konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması, güvenli hayvan hareketlerinin sağlanması ve kayıtlı hayvancılığın desteklenmesi amacıyla denetimlerin Kurban Bayramı süresince aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

