Haberler

Salihli'de kurbanlık nakli yapan araçlara sıkı denetim

Salihli'de kurbanlık nakli yapan araçlara sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan nakil araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde muhtemel hastalıkların yayılmasının önlenmesi için hayvanların belgeleri ve sağlık durumları titizlikle kontrol ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan nakil araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve muhtemel hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla yürütülen yol kontrollerinde, sevk edilen hayvanların küpe ve sevk belgeleri titizlikle incelendi. Denetimlerde ayrıca hayvan nakillerine ilişkin mevzuata uygunluk da kontrol edildi.

Ekipler, yapılan uygulamalar sırasında yetiştiriciler ve hayvan taşıyıcılarına da bilgilendirmelerde bulunarak, hayvan sağlığı ve kayıtlı hayvancılığın önemi konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması, güvenli hayvan hareketlerinin sağlanması ve kayıtlı hayvancılığın desteklenmesi amacıyla denetimlerin Kurban Bayramı süresince aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan 3 takımımıza olay ceza

FIFA'dan 3 takımımıza olay ceza

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler

Galatasaray bombayı patlattı! Teklif edilen para servet değerinde
Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Sekmen, olay yaratan iddiayı doğruladı: Evet o parayı harcadık

Galatasaray'dan Lemina için karar

Ve beklenen oldu!

Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı