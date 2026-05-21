Haberler

Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş 26 Mayıs 00:00'dan 30 Mayıs sonuna kadar sürecek. Ayrıca şehir içi toplu taşıma da 27-30 Mayıs arası ücretsiz.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücretsiz yararlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanacak.

Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Resmen açıklandı! Bayram süresince ücret alınmayacak
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok

Bakan Çiftçi'den magazin dünyasını sarsan operasyona ilişkin ilk yorum
Otelde başlayan kavgada silahlar konuştu! 2 kişi hayatını kaybetti

Otelde çıkan kavgada kanlı son! 2 kişi hayatını kaybetti
Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü