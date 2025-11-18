Haberler

Kuraklık Çiftçileri Safran Üretimine Yönlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuraklıktan etkilenen çiftçiler, elma üretimindeki zorluklar nedeniyle safran üretimine yöneldi. Su tüketimi düşük olan safran, çiftçilere yüksek katma değer sağlıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuraklıktan etkilenen çiftçilerden bazıları, çoğunlukla gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılan safran üretimine yöneldi.

İlçeye bağlı Serpil köyünde artan su sıkıntısı ve elma üretimindeki zorluklar, bölge çiftçilerini alternatif ürün arayışına yöneltti. Çiftçiler, halk arasında "kırmızı altın" olarak nitelendirilen ve başta gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde yoğun kullanılan safran üretimine başladı.

Hem fazla suya ihtiyaç duymayan hem de yüksek katma değer sağlayan bu bitkinin üretimine başlayan Abdullah Gök, AA muhabirine, küresel ısınmanın etkilerinin tarımda her geçen yıl daha fazla hissedildiğini söyledi.

Gök, bu yıl bölgede ciddi su sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, "Safran üretimine geçme sebebimiz bölgemizde ve ülkemizde küresel ısınma yaşanması. Bu bölgede bu sene ciddi su sıkıntısı vardı. Bölge çiftçileri tankerler aracılığıyla sulama yapmak zorunda kaldı. Biz de bu yüzden farklı işlere yönelmek zorunda kalınca safranı tercih ettik." dedi.

Safranın su tüketiminin oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Gök, şöyle konuştu:

"Safran kışın yağan yağmurlarla yetinebilen bir bitki. Hasadımızı da mayıs-haziran aylarında yapacağımız için hiç sulamadan hasadımızı gerçekleştirmiş olacağız. Safranın iç pazarda da bir sorunu yok. Şu an mahsullerimizi çoktan sattık. Serada da ayrıca salep, beyaz zambak, kara nergis ve kültür mantarı da yetiştiriyoruz. Bölgemizde elma üretimi artık zorlaştığı için elmaya alternatif olarak bu bitkileri tercih ettik. Şu an kapalı alanda topraksız yetiştirdiğimiz 40 bin safran kökümüz var. Bunları yeni köklerin üremesi için toprakla buluşturduk."

Gök, gelecek yıl kök sayısını 200 bine çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Ekonomi
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.