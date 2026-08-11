Belçika'da Kuraklık Tarımı Vurdu

Belçika'da uzun süredir devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklık, patates başta olmak üzere sebze, meyve ve tahıl üretiminde ciddi kayıplara yol açarken, yem sıkıntısı da hayvancılık sektörünü olumsuz etkiliyor.

Belçika'nın Le Soir gazetesinde yer alan habere göre, ülkede olağanüstü seviyelere ulaşan kuraklık ve sıcaklıklar tarımsal üretimin birçok alanında ciddi sorunlara neden oluyor.

Yakın zamanda hava koşullarında belirgin bir iyileşme beklenmezken, tarım sektörü temsilcileri mevcut durumu "endişe verici" ve bazı ürünler açısından "felaket" olarak nitelendiriyor.

Kuraklığın en belirgin etkileri tarım arazilerinde görülürken, çeşitli meyve, sebze ve tahıl ürünlerinde çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor.

İlkbahar döneminde görece elverişli hava koşullarında yetişen tahıllar, haziran sonundaki aşırı sıcaklar ve temmuzdaki kuraklıktan ciddi ölçüde zarar gördü.

Özellikle büyüme döneminde yeterli su alamayan patateste verim kaybının halihazırda yüzde 30 civarında olduğu tahmin ediliyor. Gelecek haftalarda yeterli yağış gerçekleşmemesi halinde kaybın yüzde 50'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Patateslerin kuraklık nedeniyle yeterli büyüklüğe ulaşamaması da üreticiler açısından ayrı bir risk oluşturuyor.

Kuraklık ve aşırı sıcaklar özellikle yem maliyetlerinde artış endişesi doğuruyor.

Kısmen veya tamamen açık havada yetiştirilen kümes hayvanlarında sıcaklık ve kuraklık kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Aşırı sıcaklar tavuklarda ölüm oranlarını artırmakla birlikte hayvanların et kalitesinde de düşüşe neden oluyor. Sıcaklığın yarattığı stres tavukların yumurta üretimini de olumsuz etkiliyor.

Ülkede tahıl üretimindeki kayıpların hayvan yemi fiyatlarını artırmasından da endişe ediliyor.

Kuraklığın büyükbaş hayvancılık üzerindeki etkisi ise özellikle yem sıkıntısıyla belirgin hal alıyor.

Normal şartlarda yaz aylarını meralarda geçiren hayvanlar, otlakların kuruması nedeniyle şimdiden kış dönemi için ayrılan yemlerle besleniyor.

Kuraklığın Avrupa'nın geniş bir alanını etkilemesi nedeniyle çiftçilerin başka ülkelerden yem temin etme imkanları da sınırlı kalıyor.

Kış aylarında bütün sürülerini beslemekte sorun yaşama ihtimali ortaya çıkan bazı yetiştiriciler hayvanlarını kesime göndermeye başlamış durumda.

Aşırı sıcakların neden olduğu stres süt ineklerini de ciddi biçimde etkilerken, süt veriminde yüzde 30 ila yüzde 40 arasında düşüş yaşanıyor.

Kaynak: AA