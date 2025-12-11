Haberler

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 3 milyar 937 milyon lira azalarak 12 milyar 923 milyon liraya düştü. Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi ise 22 trilyon 188 milyar 974 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Aralık haftasında yaklaşık 107 milyar 780 milyon lira artarak 22 trilyon 81 milyar 194 milyon liradan, 22 trilyon 188 milyar 974 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 358 milyar 270 milyon lira azalarak 25 trilyon 673 milyar 328 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 2 trilyon 789 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 9 milyar 574 milyon lira artarak 2 trilyon 788 milyar 513 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 662 milyar 805 milyon lirası konut, 49 milyar 508 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 76 milyar 200 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 43 milyar 379 milyon lira artarak 3 trilyon 320 milyar 975 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artarak 2 trilyon 648 milyar 545 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 974 milyar 645 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 673 milyar 901 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 732 milyon lira artışla 564 milyar 176 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 416 milyar 89 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 7 milyon lira azalarak 4 trilyon 839 milyar 331 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 3 milyar 937 milyon lira azalarak 12 milyar 923 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,05'ini oluşturdu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
