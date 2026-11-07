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Külçe altın haftalık yüzde 3,57 artışla 6.520 TL'ye yükseldi

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasadaki bazı yabancı para birimlerinin TL fiyatları açıklandı. Külçe altın 6.520 TL'ye çıkarken haftalık artışı yüzde 3,57, Cumhuriyet altını 42.928 TL'ye çıkarken yüzde 4,24 oldu; dolar 50,1580 TL, avro 55,9290 TL oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.2956.5203,578,63
Cumhuriyet40.464,0041.18042.9284,246,09
ABD Doları42,809049,946050,15800,4217,17
Avro50,232055,722055,92900,3711,34
İngiliz Sterlini57,885066,882067,04300,2415,82
İsviçre Frangı54,289060,612061,15300,8912,64
(Sürecek)

Kaynak: AA
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