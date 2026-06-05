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Bakan Yumaklı: 108 bin baş sığırı uygun fiyatla küçük ölçekli besicilerimize dağıtıyoruz

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gelir Garantili Besicilik Projesi kapsamında 108 bin baş besilik sığırın uygun fiyatla küçük ölçekli besicilere dağıtıldığını, böylece üreticinin gelirinin güvence altına alınacağını ve tüketicinin uygun fiyata kırmızı ete ulaşacağını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gelir Garantili Besicilik Projesi ile Et ve Süt Kurumumuz (ESK) tarafından temin edilen 108 bin baş besilik sığırı uygun fiyatla küçük ölçekli besicilerimize dağıtıyoruz. Böylece hem küçük üreticinin gelecek kaygısı taşımadan üretime devam etmesi hem de tüketicilerimizin daha uygun şekilde kırmızı ete ulaşması sağlanacak" dedi.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, ESK ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) arasında imzalanan protokol ile küçük ölçekli besicileri merkeze alan yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. Söz konusu proje ile besicinin gelirinin, dolayısıyla emeğinin karşılığının güvence altına alındığına işaret eden Yumaklı, şöyle dedi: "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan karar ile Et ve Süt Kurumumuza tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında, bu yıl 108 bin baş besilik hayvanı, besi ahırı kapasitesi 200 başın altında olan küçük ölçekli üreticilerimize dağıtmak üzere ayırdık. Bu kapsamda, küçük aile işletmelerimizi doğrudan desteklemek üzere pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Program ile belli bir puanlama sistemi üzerinden belirlenen üreticilerimize 30 baş besilik hayvan teslim ediyoruz. Projeden faydalanan üreticilerimiz, hayvanlarını, 200 baş ve üzeri kapasiteye sahip büyük işletmelere uygulanan fiyata kıyasla kilogram başına 110 TL, yani yüzde 26 daha uygun koşullarda alacak. Başvuruları il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz üzerinden elektronik olarak aldık. Hak sahibi besicilerimiz, önceden ilan edilen objektif kurallara göre işleyen bir puanlama usulü ile belirlendi. Böylece dağıtımda şeffaflık, izlenebilirlik ve fırsat eşitliği sağlandı. Hak kazanan 3 bin 600 besicimizin yer aldığı liste hazırlandı. Teslimat süreci de bu liste esas alınarak yürütülüyor."

'ESK'YA TEKRAR SATACAKLAR'

Model sayesinde, küçük ölçekli üreticilerin makul bir kar güvencesiyle ve sürdürülebilir bir sistem içinde besicilik yapma imkanına kavuşacağının altını çizen Yumaklı, besicilerin, teslim aldıkları hayvanları en az 4 ay, en fazla 9 ay besledikten sonra ESK'ya tekrar satacağını aktardı. Yumaklı, "Söz konusu hayvanlar, besicinin sözleşmesinde belirlenen ve karını güvence altına alan geri alım fiyatı üzerinden ESK tarafından satın alınacak. Geri alım fiyatının her ay enflasyona endeksli olarak güncellenmesi sayesinde besici, besi süresi boyunca oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı korunacak ve besi süresinin sonunda geliri büyük ölçüde garanti altına alınmış olacak. Bu sayede üretici; makul bir kar güvencesiyle ve sürdürülebilir bir sistem içinde besicilik yapma imkanına kavuşacak" dedi.

'VATANDAŞ UYGUN FİYATA ETE ULAŞACAK'

Yumaklı, model ile küçük üreticinin gelecek kaygısı taşımadan üretime devam etmesinin önünün açılacağına vurgu yaparak, "Bu yapı, üreticiye kazancını önceden öngörebilme imkanı sunarken, küçük işletmelerin mevcut ahır kapasitelerini tam olarak değerlendirerek üretime kazandırmasına olanak sağlıyor. Model ayrıca sürdürülebilir bir ortaklık ilişkisi de kuruyor. Hayvanlarını süresinde ESK'ye teslim eden besicilerimiz, bir sonraki yılın besilik dağıtımında da önceliklendirilecek. Programla küçük üretici, uygun maliyetli hayvan ve gelir garantisiyle üretime kazandırılırken, diğer yandan ESK, besi sonunda elde edeceği et ile piyasayı regüle ederek vatandaşlarımızın daha uygun şekilde ete ulaşmasını sağlayacak. Projemiz besicilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu. TÜKETBİR'in koordinasyonunda yürüyecek süreçle ilgili tüm duyuruların ESK'nın resmi internet sitesinden takip edilebileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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