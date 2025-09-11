Haberler

Kruvaziyer Turizmi Samsun'da Hızla Devam Ediyor

Güncelleme:
Soçi'den gelen Astoria Grande kruvaziyeri, 937 turist ve 443 mürettebatı ile Samsun Limanı'na ulaştı. Yerel işletmelere katkı sağlarken, turistler Samsun'un kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfetti.

Türkiye-Rusya kruvaziyer turizmi hız kesmeden devam ediyor. Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan ve 937 turist ile 443 mürettebatı taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından Samsun Limanı'na ulaştı.

Sezon başından itibaren kruvaziyer turizminde önemli bir hareketlilik yaşanan Samsun, bugün de Rus turistlere ev sahipliği yaptı. Kruvaziyer, öğle saatlerinde limana demir atarken, turistler kentteki doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek üzere limandan ayrıldı.

Turistler, Samsun'un Atakum sahilinden Bandırma Vapuru'na, Amisos Tepesi'nden kent merkezindeki alışveriş ve eğlence noktalarına kadar geniş bir gezi programı gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, şehirdeki kafelerde yöresel lezzetleri tatma fırsatı da buldu.

Turizm sektörünün temsilcileri, kruvaziyer ziyaretlerinin Samsun ekonomisine ve yerel işletmelere önemli katkı sağladığını vurguladı. Sezon boyunca kente uğrayan kruvaziyerler sayesinde Samsun'un uluslararası turizm potansiyelinin giderek arttığı kaydedildi.

Sezon başından bu yana yoğun bir turizm hareketliliği yaşayan Samsun Limanı, yıl boyunca gelen turistlerle şehrin ekonomik ve kültürel canlılığına önemli katkılar sunmayı sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
