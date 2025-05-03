ABD'den gelen istihdam verisi sonrası altın fiyatlarında son durum

Güvenli liman altın geçtiğimiz hafta yaşanılan düşüşlerle yatırımcısını üzmüş olsa da haftanın son işlem gününde hafif de olsa artış yaşandı. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi ile altın hareketlendi. ABD tarım dışı istihdam verileri ile altının gramı 4040 TL'ye çıktı. Ancak daha sonra gram altın 4018 TL'ye indi.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 4.018,46 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.710,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 13.420,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 26.610,73 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.171,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 66.762,48 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.240,57 dolar

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.