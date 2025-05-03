ABD'den gelen istihdam verisi sonrası altın fiyatlarında son durum

ABD'den gelen istihdam verisi sonrası altın fiyatlarında son durum
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Altın fiyatları, ABD'den gelen istihdam verilerini fiyatladı. Rekor üstüne rekor kıran altın geçtiğimiz hafta yaşanılan düşüşlerle yatırımcısını üzmüş olsa da haftanın son işlem gününde hafif de olsa artış yaşandı. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi ile altın hareketlendi. ABD tarım dışı istihdam verileri ile altının gramı 4040 TL'ye çıktıktan sonra 4018 TL'ye geriledi.

Güvenli liman altın geçtiğimiz hafta yaşanılan düşüşlerle yatırımcısını üzmüş olsa da haftanın son işlem gününde hafif de olsa artış yaşandı. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi ile altın hareketlendi. ABD tarım dışı istihdam verileri ile altının gramı 4040 TL'ye çıktı. Ancak daha sonra gram altın 4018 TL'ye indi.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın satış fiyatı: 4.018,46 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 6.710,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 13.420,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 26.610,73 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.171,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 66.762,48 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 3.240,57 dolar

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.

Haberler.com / Numan Darğın - Ekonomi
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