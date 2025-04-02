Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde

Küresel ticaret savaşlarının giderek kızışması yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor. Artan taleple birlikte altın fiyatları ardı ardına rekor kırıyor.

TARİFELERDE İLK AŞAMA BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Ancak ABD'de Donald Trump'ın karşılıklı tarifelerinin bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor. Trump, gümrük vergilerinin tüm ülkeler için geçerli olacağını söyledi. Otomobilde ek gümrük vergileri ise perşembe günü uygulamaya girecek. Beyaz Saray, tarifelerin kapsamına ilişkin ayrıntıları açıklamadı. Yeni gümrük vergilerinin hızlı bir şekilde uygulamaya alınacağı belirtildi. Trump, gümrük vergilerinin birçok ülkeyi etkileyeceğini ima ederek ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri artırdı.

FAİZ BEKLENTİSİ DE ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Ticaret savaşlarının yanı sıra Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentileri, merkez bankası alımları da altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarına kilitlendi. İstihdam verilerinden Fed'in para politikasına dair etkileri izlenecek.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın, bugün 3 bin 130 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere yakın seyretti. Altının ons fiyatı bu yıl yüzde 20'ye yakın artışla 3 bin 150 dolara kadar yükselmişti. Gram altın, 3 bin 803 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 6 bin 215 liradan alıcı buldu.