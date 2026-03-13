Haberler

Kriptoya vergi geliyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarı

Kriptoya vergi geliyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarı
Güncelleme:
Avukat Ahmet Karaca, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türkiye'de kripto varlıklara yönelik hazırlanan vergi düzenlemesini değerlendiren Karaca, düzenlemenin hem sektörün yapısına hem de toplumun vergi algısına uygun olmadığını söyledi. Karaca, kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin teklifin Meclis'te kabul edilmesi halinde önemli değişikliklerin yaşanacağını ifade etti.

Kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik yeni düzenleme tartışılmaya devam ediyor. Avukat Ahmet Karaca, söz konusu düzenlemenin yatırımcıları ve sektörü nasıl etkileyeceğini anlattı. Karaca, bazı durumlarda yatırımcıların yüzde 15 ila yüzde 40 arasında vergiyle karşılaşabileceğini belirtti.

"KRİPTO VARLIKLARIN VERGİLENDİRİLMESİ MECLİS GÜNDEMİNDE"

Kripto varlıklara yönelik hazırlanan vergi düzenlemesinin Meclis komisyonundan geçtiğini belirten Karaca, genel kurulda kabul edilmesi halinde yasanın yürürlüğe gireceğini söyledi. Karaca, Cumhurbaşkanı'nın vergi oranını sıfıra indirme ya da beş katına kadar artırma yetkisi bulunduğunu ifade ederek düzenlemenin kapsamına dikkat çekti.

Kriptoya vergi geliyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarı

"YATIRIMCILAR YÜZDE 15-40 ARASI VERGİYLE KARŞILAŞABİLİR"

Karaca, yeni düzenleme kapsamında özellikle yurt dışındaki kripto platformlarından elde edilen kazançların farklı oranlarda vergilendirilebileceğini söyledi. Yerli platformlarda ise vergilendirmenin büyük ölçüde platformlar aracılığıyla yapılacağını belirten Karaca, bu platformların belirlenen vergiyi keserek devlete ödeyeceğini dile getirdi. Ayrıca kripto varlıklara KDV muafiyeti getirildiğini de ifade etti.

Kriptoya vergi geliyor! Uzman isimden dikkat çeken uyarı

"DÜZENLEME SEKTÖRÜN YAPISINA UYGUN DEĞİL"

Yeni düzenlemeye eleştirel yaklaşan Karaca, uygulamanın hem kripto sektörünün dinamiklerine hem de Türkiye'deki vergi algısına uygun olmadığını savundu. Bu durumun bazı yatırımcıları zor durumda bırakabileceğini belirten Karaca, yeni mevzuatla birlikte birçok kişinin farkında olmadan vergi suçlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

"YURT DIŞI HESAPLAR DA TESPİT EDİLEBİLECEK"

Karaca, farklı ülkelerdeki kripto borsalarında hesap açarak vergi avantajı sağlamaya çalışan kişilerin de tespit edilebileceğini ifade etti. Kripto platformları dışında elde edilen kazançların ise kullanıcılar tarafından beyan edilmesi gerektiğini belirten Karaca, dünya genelinde de birçok ülkenin kripto varlıklar için vergi düzenlemelerini yürürlüğe koymaya başladığını sözlerine ekledi.

Melis Yaşar
Haberler.com
Haberler.com
500

