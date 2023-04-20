Kripto para borsası güne kırmızı ışıklarla uyandı
Ekonomi Haberleri
Bitcoin 30 bin doları test ederken güne eksi haneyle başladı. BTC'nin güne kırmızı ışık yakması yatırımcılarını düşündürüyor. Gözler şimdiden FED'in alacağı faiz kararına çevrildi.
Bitcoin, günü 29 bin 250 dolar ile bitirip şu sıralar 28 bin 890 dolar'dan işlem görmekte. Bitcoin yatırımcıları son zamanlar da yeşil ışık yakan BTC için umutlarını tazelemişti. Amerika'da FED Nisan ayında açıkladığı 25 baz puan artırdığı faiz oranı ile birlikte borsaya rahat nefes aldırdı.
Fed toplantısı için geri sayım sürüyor. Amerika'da enflasyonun düşüşe devam etmesi piyasaları rahatlatırken bir sonraki faiz kararı merakla bekleniyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ABD'den gelecek verileri merak ederken Fed'in nasıl bir karar alacağına odaklanmış durumda. 2-3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantıda alınacak karar dünyayı etkilediği gibi kripto para borsasını da etkiliyor.
Bitcoin'e son 4 aylık grafiğine bakıldığı zaman ise 16 bin dolar'dan 30 bin dolar'ları test ediyor olması BTC yatırımcıları için mutluluk verici bir detay.
Kripto para borsasında işlem hacmi en büyük 10 coin'e bakıldığı zaman hepsinin güne eksi hanede kırmızı ışıkla başladığını görüyoruz. İşte kripto paraların son 24 saatte ki değişim yüzdeleri...
1- BTC -%3.77
2- ETH -%5.62
3- XRP -%5.41
4- DOGE -%1.01
5- ARB -%7.94
6- LTC -%9.22
7- SOL -%6.33
8- BNB -%3.11
9- ADA -%3.29
10- LİNK -%7.15
2-3 Mayıs 2023
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
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