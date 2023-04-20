Kripto para borsası güne kırmızı ışıklarla uyandı

Bitcoin, günü 29 bin 250 dolar ile bitirip şu sıralar 28 bin 890 dolar'dan işlem görmekte. Bitcoin yatırımcıları son zamanlar da yeşil ışık yakan BTC için umutlarını tazelemişti. Amerika'da FED Nisan ayında açıkladığı 25 baz puan artırdığı faiz oranı ile birlikte borsaya rahat nefes aldırdı.

GÖZLER FED FAİZ TOPLANTISIN DA ALINACAK KARARDA

Fed toplantısı için geri sayım sürüyor. Amerika'da enflasyonun düşüşe devam etmesi piyasaları rahatlatırken bir sonraki faiz kararı merakla bekleniyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ABD'den gelecek verileri merak ederken Fed'in nasıl bir karar alacağına odaklanmış durumda. 2-3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantıda alınacak karar dünyayı etkilediği gibi kripto para borsasını da etkiliyor.

BİTCOİN OCAK AYINDAN BU YANA BOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE

Bitcoin'e son 4 aylık grafiğine bakıldığı zaman ise 16 bin dolar'dan 30 bin dolar'ları test ediyor olması BTC yatırımcıları için mutluluk verici bir detay.

KRİPTO PARALAR GÜNE KIRMIZI IŞIKLA UYANDI

Kripto para borsasında işlem hacmi en büyük 10 coin'e bakıldığı zaman hepsinin güne eksi hanede kırmızı ışıkla başladığını görüyoruz. İşte kripto paraların son 24 saatte ki değişim yüzdeleri...

1- BTC -%3.77

2- ETH -%5.62

3- XRP -%5.41

4- DOGE -%1.01

5- ARB -%7.94

6- LTC -%9.22

7- SOL -%6.33

8- BNB -%3.11

9- ADA -%3.29

10- LİNK -%7.15

2023 TAKVİMİNDE FED TOPLANTI TARİHLERİ

2-3 Mayıs 2023

13-14 Haziran 2023

25-26 Temmuz 2023

19-20 Eylül 2023

31 Ekim – 1 Kasım 2023

12-13 Aralık 2023

30-31 Ocak 2024