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Kredi kartlarından katkı payı alınmasını içeren düzenleme ertelendi

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AK Parti Grup Başkanı Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu Teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı. Teklifte limiti 100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından savunma sanayiine aktarılmak üzere yıllık 750 TL katkı payı alınması da yer alıyordu.

Kredi kartlarından katkı payı alınmasını içeren Savunma Sanayii Torba Yasa Teklifinin görüşmeleri 2025 yılına ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu Teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu. Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak üzere görüşmeleri sonlandırdık" açıklamasında bulundu. Kanun teklifi 2025 yılında komisyonda değerlendirilecek.

KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması,

gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu.

Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu.

Kredi kartlarından katkı payı alınmasını içeren düzenleme ertelendi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (3)

Ahmet AKGÜL:

rahmetli Erbakan hoca, gelir vergisine bile karşıydı kaldıracakken, şunların devlet yönetimine bakın!!! her şeyi milletten alıyorlar.

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Vatan Daş:

Devlet yönetilmiyor. Siyasilerin lüx ihtiyaçları için halk resmen sömürülüyor. Sarayın masraflarını halktan çıkartıyorlar. Milli servetleri satanlar bunların hesabını nasıl verecekler.

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sade vatandaş:

Zaten yeterince vergi alınıyor halkın sırtına bineceğinize israf ve müsrif musluklarını kısın kurtuluş savaşında şerife bacı mermileri son model lüks makam araçlarıyla taşımamıştı Atatürk bir yere giderken üç beş uçakla gitmiyor bin odalı,yazlık,kışlık saraylar yaptırıp orda yaşamıyordu

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