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Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı

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Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaları yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

Sosyal medyada ortaya atılan "Kredi kartlarına taksit uygulaması sonlandırıldı" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda haber sitesi konuyu manşetlerine taşırken, iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

ŞİMŞEK: BİZDEN DUYMADIĞINIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin iddiaları yalanlayan açıklamasını alıntılayan Bakan Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Mehmet Şimşek'in alıntıladığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyordu; "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Mehmet Şimşek Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

İsa Taş:

Sizi Allah bildiği gibi yapsın mahvettiniz ya millet şu zamanda zar zor geçiniyor kredi kartı taksit kalkacak kalkmayacak harbi sizde insanlık bitmiş kredi kartını zengin trink tek çekim geçiriyor taksit yaptıran fakir orta direk gariban bunu da ellerinden alında tam olsun

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GAGS:

yıllardır hiç şaşmaz, önce yalan haber piyasaya sürülür.. vatandaşın nabzı ölçülür.. halkın tepkisi yükselince çıkıp açıklama yaparlar: "ne alaka yahu biz demedik, etmedik" falan.. sonra bir bakarsın ne olduğunu anlamadan yapmışlar olmuş.. halk duruma çoktan alıştığı için tepki göstermenin de faydasız olduğunu anlar ve kabullenir.. -the end-

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GAGS:

bakın dikkat edin, kendileri el altından kamuoyuna bir haber çıkarıp sadece ona cevap veriyorlar.. milletin gündemine, muhalefetin iddialarına, kendileri hakkında yapılan ifşalara cevap verdiklerini gördünüz mü? hayır.. yapacaklarına yönelik bir haber çıkarıp, onu yalanlayıp daha sonra uygulamaya koyuyorlar.. 22 yılın özeti..

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Ahmet AKGÜL:

bence derhal kaldırılmalı, taksit demek kölelik demek ve yahudinin hizmetçiliği demek. ben neden kazanmadan bir şeyler alıpta köle olayım??????

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Cyber Andra:

Kazandığımızı çok harcayabiliyorduk ya :D

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Osman Öner:

Seçim öncesi çok zor, seçim den sonra

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Konuralp:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. seçimden sonra karar alırsınız ama sizlere güven kalmadı...

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Mehmet Kahraman:

Eyyy mark , nerdesin?

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