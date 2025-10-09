Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitimine 1 gün kaldı.

BORÇLAR 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

FAİZ ORANI YÜZDE 3,11 OLARAK BELİRLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı borcu yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu oran, hem yeni borçlar hem de daha önce yapılandırılmış kart borçlarının yeniden düzenlenmesi için geçerli olacak.

HANGİ BORÇ KAPSAMA GİRİYOR?

Yeni düzenlemeyle yapılandırma kapsamı genişletildi. Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen kredi kartı borçları değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmeyen tüm bireysel kart borçları yapılandırılabiliyor.

Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de değişiklik yapıldı. Önceden yalnızca 30 günü aşan gecikmeler kapsama girerken, artık her türlü gecikmiş ödeme yapılandırma kapsamına dahil ediliyor.

YAPILANDIRMA TARİHİ DİKKATE ALINACAK

Düzenlemeye göre hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçlarında, yapılandırma esas alınırken karar tarihindeki değil, yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi dikkate alınacak. Böylece, gecikmesi olmasa bile daha önce yapılandırılmış krediler de yeniden yapılandırılabilecek.

BORÇLULARA SON UYARI

Uzmanlar, ödeme zorluğu yaşayan vatandaşların son günleri beklemeden başvuru yapmalarını öneriyor. Yapılandırma, borçların daha uzun vadeye yayılmasını ve düzenli bir ödeme planı oluşturulmasını sağlıyor.

Uzmanlar ayrıca, borcunu yapılandırmayan kişilerin ciddi risklerle karşılaşabileceğini belirterek, şu uyarılarda bulunuyor:

Asgari ödeme dahi yapılmadığında temerrüt riski doğacak, kredi notu düşecek, faiz yükü giderek artacak.

Ayrıca 10 Ekim'den sonra yeni bir düzenleme beklenmediği de belirtildi.