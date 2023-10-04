Azerbaycan'da temaslarda bulunan KOSGEB ve ATO heyetleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti. Heyetler, Büyükelçi Cahit Bağcı ile bir araya gelerek Azerbaycan'daki yatırım ve işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

KOSGEB ve ATO Heyetleri Bakü Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının katılımıyla düzenlenen "Kreatif Endüstrilerde Hizmet İhracatı B2B Görüşmeleri" için Bakü'de bulunan heyetler, Büyükelçi Cahit Bağcı ile bir araya geldi.

ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz ile KOSGEB Başkan Vekili Recep Kılınç, Azerbaycan'daki temaslarına ilişkin Büyükelçi Bağcı'yı bilgilendirdi.

Büyükelçi Bağcı da Azerbaycan'daki yatırım ve işbirliği olanakları konusundaki görüşlerini heyetle paylaştı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında son dönemlerde ciddi ekonomik hareketlenme yaşandığını belirten Bağcı, bunun karşılıklı ticaret hacmine de yansıdığını bildirdi.

Bağcı, Büyükelçilik olarak Azerbaycan ile işbirliği kurmak ve yatırım yapmak isteyen tüm iş insanlarına destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ATO Başkan Vekili Yılmaz, Büyükelçi Bağcı'ya, ATO Meclis Üyesi Hayati Tek'in kaleme aldığı "Kardaş Kömeği" kitabını takdim etti.

Yılmaz, belgesel roman tarzında yazılan kitapta 1. Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde savaşan Osmanlı ordusuna ve esir düşen Osmanlı askerlerine Azerbaycanlıların yaptığı yardımlardan bahsedildiğini bildirdi.

Eserin yaşanmış hikayelere dayanılarak kaleme alındığını belirten Yılmaz, kitabı Azerbaycan dilinde de bastırmayı planladıklarını kaydetti.