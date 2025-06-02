KOSGEB ile Girişimcilere 2 Milyon TL Destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilerimize KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL'ye kadar destek sağlıyoruz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilerimize KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL'ye kadar destek sağlıyoruz. Girişimlerin büyümesi için gereken destekler bu programda var. Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin; personel maaşı, yazılım, makine-teçhizat, hizmet alımı ihtiyaçlarına katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuruların 2-30 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağını belirten Kacır, geri ödemelerin ise 36 ay sonra yapılacağını kaydetti. Detaylara, 'kosgeb.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek.