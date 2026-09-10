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KOSGEB’den Ağrı’daki imalat işletmelerine destek

KOSGEB’den Ağrı’daki imalat işletmelerine destek
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KOSGEB’in imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında yeni destek imkanları duyuruldu.

KOSGEB'in imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında yeni destek imkanları duyuruldu.

Ağrı'da üretim ve imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ve büyük işletmeler de şartları sağlamaları halinde programdan yararlanabilecek. Destek kapsamında KOBİ'ler 50 milyon TL'ye, büyük işletmeler ise 150 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Programla işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve çalışanların istihdamının korunması hedefleniyor. Teminat bulmakta zorlanan KOBİ'lere de kefalet desteği sağlanabilecek. Kredilerde 6 ay ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vade uygulanacak.

Başvurular 1 Eylül-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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