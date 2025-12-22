Haberler

Kooperatiflere 4,5 milyar TL'lik kredi desteği

TİCARET Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında imzalanan protokol kapsamında, toplam 4,5 milyar TL'lik kredi hacminin kooperatiflerin kullanımına sunulacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kooperatiflerimizin finansmana ulaşımını güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığımızın gözetiminde TESKOMB ile KGF arasında önemli bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında toplam 4,5 milyar TL'lik kredi hacmi, kooperatiflerimizin kullanımına sunulacaktır. Uygulamaya alınan bu destek sistemiyle; kooperatiflerimizin finansal yükünün hafifletilmesi, sürdürülebilir büyüme ve yatırım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

'SOMUT VE ÖNEMLİ BİR ADIM'

Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edilmesinin, kooperatifçiliğin küresel ölçekte önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilerek, "Bu süreçte, ülkemizde kooperatifçilik, daha güçlü ve bütüncül bir perspektif kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan '2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı' doğrultusunda; kooperatifçilik sektörünün güçlendirilmesi ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesi, stratejik önceliklerimiz arasında yer almaktadır. TESKOMB ve KGF iş birliğiyle imzalanan bu protokol, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik somut ve önemli bir adımdır. Destek sistemi ilk aşamada; tarım satış kooperatifleri birlikleri, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri, üretim ve pazarlama kooperatifleri, küçük sanat kooperatifleri için finansman imkanı sunmaktadır. Program kapsamında; avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanı sağlanacaktır. Böylece kooperatiflerimizin üretim, yatırım ve nakit akışı süreçleri desteklenerek sürdürülebilir ekonomik katkı oluşturulması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

KOOPERATİF TÜRLERİNE GÖRE KREDİ ÜST LİMİTLERİ

Açıklamada ayrıca, "Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri; tarım satış kooperatifleri birlikleri için 800 milyon TL, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri için 25 milyon TL, üretim ve pazarlama kooperatifleri ile küçük sanat kooperatifleri için 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kooperatifler; üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerindeki etkin rolleriyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan önemli ekonomik aktörlerdir. Ticaret Bakanlığı olarak, kooperatifçilik sisteminin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak görmekteyiz. Finansmana ulaşmanın kolaylaştırılması başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çözüm odaklı uygulamaları hayata geçirmeye ve kooperatiflerimizin yanında kararlılıkla yer almaya devam edeceğiz" denildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

