Konyaaltı Belediyesi Kuluçka Merkezi Yeni Girişimciler Arıyor

Konyaaltı Belediyesi Kuluçka Merkezi, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen yeni girişimciler arıyor. Başvurular ekim ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Konyaaltı Belediyesi, girişimcilerin ve girişim fikirlerinin önünü açmak amacıyla kurduğu Kuluçka Merkezi'ne yeni girişimciler arıyor. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde hizmet verecek olan merkez, girişimcilerin başlangıç aşamasındaki iş fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyacak. Modern çalışma alanlarının bulunacağı merkezde, eğitim ve etkinlikler, mentorluk, akademik ve teknik danışmanlık, yatırımcı ve firma görüşmeleri, veri tabanlarına erişim gibi birçok imkan ücretsiz olarak sağlanacak.

İŞ FİKİRLERİ SEÇİLECEK

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kuluçka Merkezi ile girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacaklarını söyledi. Gelen girişimci ve girişimci adaylarına bu merkezde eğitimler vereceklerini, onlara mentorluk yapacaklarını ifade eden Esen, "Konunun uzmanlarından oluşan seçici kurulumuz beğenilen iş fikirlerini seçerek, bu fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak. Merkezimiz yeni girişimcileri bekliyor. Gelin kayıt olun. Her girişimciye kapımız açık" dedi. Merkezde çalışmak isteyen girişimciler başvurularını ekim ayı sonuna kadar https://kulucka.konyaalti.bel.tr/ adresine yapılabileceği bildirildi.