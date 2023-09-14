Konya Ticaret Odası Heyeti Avustralya'da Türk Ağır Vasıta Yedek Parça Endüstrisini Tanıttı

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş liderliğindeki heyet, Avustralya'nın Sydney ve Melbourne şehirlerinde Türk ağır vasıta yedek parça endüstrisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Heyet, çeşitli temaslar yaparak Türk ihracatçıları için Avustralya pazarının potansiyelini değerlendirdi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş önderliğindeki 21 kişilik heyet, Avustralya'nın Sydney ve Melbourne şehirlerinde Türk ağır vasıta yedek parça endüstrisinin tanıtımını yaptı.

Heyet, Sydney ve Melbourne'de çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde Türk ağır vasıta yedek parça endüstrisinin tanıtımını yapan heyet, Victoria eyaleti Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakanı Nazlı Süleyman ile de bir araya geldi.

Süleyman, Türkiye ile Victoria arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda heyetle istişarelerde bulundu.

Türk ihracatçıları için Avustralya'nın pazar payına değinen Erkuş, 50'yi aşkın firmayla görüşme yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Avustralya, Türk ihracatçılarımız için müthiş keşfedilmemiş bir pazar. Ağır vasıta yedek parça sektöründe öncülüğü biz yaptık. Yalnız katılımcı firmalarımızın ya da Konya'nın değil, Türkiye'mizin endüstrisini ve kabiliyetlerini anlattık. Bunun devamı gelecektir. Ben özellikle bu kadar uzak bir pazar ziyaretimize katılan firmalarımıza bizimle bu yola çıktıkları için teşekkür ederim."

Öte yandan heyet Sydney ve Melbourne'da Türkiye Başkonsolosları ve Ticaret Ataşeleri ile bir araya geldi.

Heyet Türkiye'ye döndüğünde, pazarla ilgili gözlemlerini sektör temsilcileri ile de paylaşacak.