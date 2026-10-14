Konya Kulu'da 2026 sezonu şeker pancarı hasadı 12 bin dekarda başladı

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Konya'nın Kulu ilçesinde 2026 yılı sezonu şeker pancarı hasadı başladı. Üreticiler, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yaklaşık 12 bin dekarlık alanda ekimi yapılan şeker pancarını topraktan çıkarmak için mesaiye başladı.

Kulu'da çiftçilik yapan Zeki Erdoğan ile oğulları Selim ve Salim Erdoğan da arazilerinde yetiştirdikleri şeker pancarının hasadına başladı. Pancar söküm makineleriyle gerçekleştirilen hasatta, dekardan ortalama 7 ila 8 ton arasında ürün alınacağı tahmin ediliyor. Yörede tarımsal üretimin önemli ürünleri arasında yer alan şeker pancarında hasadın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İlçe merkezi ve bağlı mahallelerde toplam 12 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen şeker pancarı üretimi, yöre çiftçisinin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı