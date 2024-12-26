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Konya İş Dünyası: Suriyelilerin Dönüşü İş Gücü Açığını Artıracak

Konya İş Dünyası: Suriyelilerin Dönüşü İş Gücü Açığını Artıracak
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Konya Ticaret Odası, Borsası ve Sanayi Odası, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün iş gücü açığını artıracağını belirterek kalıcı çözüm olarak mesleki eğitimi önerdi.

Konya'da iş dünyası temsilcilerince yapılan ortak açıklamada, "Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri iş gücü açığını artıracak. Kalıcı çözüm mesleki eğitimde" denildi.

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası'nca (KSO) yapılan ortak açıklamada, kentte çalışma hayatına dahil olan Suriyelilerin, üretime önemli katkılarda bulundukları ifade edilerek, "Ülkelerinde yaşanan zulümden ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin Konya'mız dahil olmak üzere pek çok ilimizde çalışma hayatına dahil olduğu ve üretime önemli katkılarda bulundukları çok açıktır" denildi.

Kalıcı çözüm mesleki eğitimde

Çalışma hayatına dahil olan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile Konya'da insan kaynağı açığının artacağına dikkat çekilen açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimiz gerek Konya'mızda, gerekse ülke genelinde sanayide, tarımda, inşaat ve hizmet sektöründe üretime önemli katkılarda bulunmaktadır. Ancak Suriye'de rejimin değişmesi sonucu oluşan yeni tabloda, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri de tamamen olağan ve doğaldır. Elbette dönüşleri, işverenlerimizi, üreticilerimizi iş gücü anlamında zorlayacaktır. Ancak Konya'mız güçlü sanayi altyapısı ve girişimci ruhu ile oluşabilecek zorlukları aşabilecek potansiyele sahiptir. Daha önce de kamuoyu ile pek çok kez paylaştığımız gibi Konya iş dünyası olarak; sanayide her geçen gün artan insan kaynağı sorununun kalıcı çözümünün mesleki eğitimden geçtiğini düşünüyoruz. Ülke olarak yapmamız gereken, mesleki eğitimi daha çok özendirerek, gençlerimizi üretimin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirmek ve üretime kazandırmaktır. Ayrıca eğitim programlarının gelişen teknolojik gelişmelere uygun olarak modernize edilmesi iş gücü kalitemizin artırılmasına ve sektörel ihtiyaçlara daha iyi yanıt verilmesine katkıda bulunacaktır. Mesleki eğitimin yanı sıra, Türkiye'nin iş gücü sorununa çözüm olarak, yabancı işçilerin kayıtlı bir şekilde çalışma hayatına dahil edilmesi alternatifinin her zaman değerlendirilmesi gerektiğini de özellikle bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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