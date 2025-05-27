Konya'dan 8 Firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde

Konya'dan 8 Firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde
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Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' araştırmasına göre, Konya'dan 8 firmanın listeye girdiğini açıkladı. Öztürk, bu başarıyla şehrin ekonomik gücünü bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasına göre Konya'dan 8 firmanın yer aldığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın başarısının, şehir ekonomisi üretim, istihdam ve ihracattaki gücünü ortaya koyduğunu aktardı.

Firmalarla gurur duyduklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Konya'dan 8 firmamız 2024 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı. Listede, Konya Şeker 57, AYD Otomotiv 171, Eti Alüminyum 209, Panagro Tarım Hayvancılık 239, Tümosan Motor 388, Vaden Otomotiv 401, Enka Süt 492, RTM Tarım ise 497. sırada yer aldı. Sanayide gerçekleştirilen teknolojik yatırımlar, AR-GE'ye verilen önem, yeni üretim tekniklerinin benimsenmesi ve dünya ile rekabet edebilen sektörlerimiz sayesinde Konya, artık sadece ulusal değil küresel ölçekte söz sahibi bir üretim merkezidir."

Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Mustafa Büyükeğen de Türkiye'nin sanayi devleri arasına giren firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

Geçen yıl da listede 8 firmanın yer aldığını hatırlatan Büyükeğen, "Sanayicilerimizin azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı sayesinde bugün Konya, Türkiye'nin en güçlü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldi. Ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Ekonomi
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