Geciken kış Konya'da balığı da vurdu

Konya'da balıkçılar, havaların geç soğumasıyla hamside sıkıntı olduğunu belirtirken, satışlarda geçen seneden fazla bir artış olmadığını belirtti.

Havaların geç soğuması balıkçıları etkiledi. Satışlarda geçen seneden fazla bir artış olmadığını belirten Konya Balıkçılar Pazarı Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, "Havalar bu yıl biraz geç soğuduğu için hamside sıkıntımız var. Bu süreçteki sıkıntı şoklanmış hamsilere geçtik. 15-20 gün önce havaların sıcak gitmesiyle denizdeki balıklar, Rusya tarafına çıkış yaptı, hamsi Türkiye sularını terk etti. Şimdi elimizde olanları satıyoruz. Hamsi olmayınca ufak balık tabii istavrit arkasına çinekop bekliyorduk ama havaların böyle gitmesiyle birlikte bu balıklar da biraz yükselişe geçti. Çupra, levrek üretim balıkları biraz üstüne fark attı. Şimdi balıkta bir daralma var, fiyatlar biraz yükseldi fakat satışlarda da öyle. Geçen seneden fazla bir artış yok. Geçen sene daha farklı bu sene daha farklı yani bol olduğunda da böyle bir fazla talep olmadı ne hikmetse. Son 8-10 senenin en kötü kışı demeyelim şükür iş yaptık ama yani beklediğimizin altında. Hamsi çok bol oldu 50 liraya da 100 liraya da satıldı, o zaman da böyle aman aman afaki bir şey satılmadı. Piyasada mı bir sıkıntı var anlayamadık. Şu anda hamsi şokla açıyoruz. İstavrit geliyor tek tük, balık çeşidine göre 200 liradan başlıyor bin ile bin 500 liraya kadar çıkıyor" dedi.

Balık almak isteyen vatandaşlara tavsiyede bulunan Başkan Mehmet Yavuz, "Tazelik konusunda gözünün parlak canlı olması yeterli. Balık zaten gözleri canlı olur. Balık bayatlamaya başlamışsa gözü çukurlara çökmeye başlar. Hafif kızarmaya başlar ama canlı malın gözü pırıl pırıl olur, pulları daha canlı olur, böyle senin yüzüne güler ama bayat balık çökmeye göz çevresinden başlar. Tabii bir de kulağına bakarlar kulağı kırmızı olursa ama günümüzde şimdi biz kutularda geldiği için buz atıyoruz bundan dolayı da taze balıkların da kulağı beyazlayabiliyor ama en güzel en sağlıklısı gözü cam gibi parlar, pulları biraz daha canlı diri olur" şeklinde konuştu.

Uzun zamandır balıkçılık yaptığını anlatan Yavuz, "Eskiden bizim burada 1985 ile 1990 yıllarında birinci ayda kapanırdı. Tamam, millet balık yemez havalar ısınmaya başladı derlerdi. Bir göl balığı olurdu zaten bir de hamsi bilirdi Konyalı. Tabii bunun yarısını sahil memleketlerinden gelen memurlar, sahil tarafından gelen göç hem onları öğretti hem de Konyalı öğrendi. Şimdi de sosyal medya tarafından öğrenildi. Tabii hal böyle olunca tüketim arttı" diye konuştu.

Balık tercihi yapan vatandaşların bazıları fiyatların pahalı olduğunu belirtirken, bazıları severek tükettiklerini söyledi. - KONYA