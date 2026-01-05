Haberler

Konya'da "far avı" yapan 4 kişiye 81 bin 604 lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Konya'da 'far avı' yapan 4 kişiye toplam 81 bin 604 lira idari para cezası kesti. Ekipler, ihbar üzerine tespit ettikleri şahısların kullandıkları otomobile ve ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Konya'da "far avı" yapan 4 kişiye 81 bin 604 lira idari para cezası kesti.

DKMP'nin NSosyal hesabındaki paylaşımda, Konya'da "far avı" yapan kişilerin yakalandığı bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin, "far avı" yapan 4 kişiyi tespit ettiği belirtilen paylaşımda, "Şahısların kullandıkları otomobil ile ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Ayrıca şahıslar hakkında ilgili kanunlar kapsamında 81 bin 604 lira idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi