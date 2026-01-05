Konya'da "far avı" yapan 4 kişiye 81 bin 604 lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Konya'da "far avı" yapan 4 kişiye 81 bin 604 lira idari para cezası kesti.

DKMP'nin NSosyal hesabındaki paylaşımda, Konya'da "far avı" yapan kişilerin yakalandığı bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin, "far avı" yapan 4 kişiyi tespit ettiği belirtilen paylaşımda, "Şahısların kullandıkları otomobil ile ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Ayrıca şahıslar hakkında ilgili kanunlar kapsamında 81 bin 604 lira idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.