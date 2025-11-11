Konya'da Endüstriyel Kenevir Hasadına Başlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, 15 dekarlık alanda ekimi yapılan endüstriyel kenevirin hasadına başlandı.

Kulu Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, Kooperatif Başkanı Tayyip Öcüt'ün desteğiyle Ahmet Öcüt'e ait arazide yetiştirilen kenevirler hasat olgunluğuna ulaştı. Düzenlenen hasat programına Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Güven, Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Kooperatif Başkanı Tayyip Öcüt, tarla sahibi Ahmet Öcüt, bölge çiftçileri ve vatandaşlar katıldı. Yetkililer, endüstriyel kenevirin bölge tarımında alternatif bir ürün olarak değerlendirilebileceğini belirtti. - KONYA