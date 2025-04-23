Konut Kredi Stoku Rekor Seviyeye Ulaştı: Yüzde 24,2 Artış

Konut kredi stoku son bir yılda yüzde 24,2 artarak 551,7 milyar liraya yükselirken bu rakam tüm zamanların en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi yönetimi tarafından 1,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programı kapsamında faizlerin artırılması nedeniyle konut kredi faiz oranları da yükselmiş ve ipotekli konut satışları geçen yıl dibi görmüştü.

Konut satış adedi 2024'te 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşirken, bunların 158 bin 486'sı ipotekli olmuş ve böylece kredili satışların toplamdan aldığı pay yüzde 10,7'de kalmıştı. Bu sayı, verilerin açıklanmaya başlandığı son 12 yılda görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçmişti.

Son dönemde bu alanda yaşanan düşüşle birlikte bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı son 18 ayın en düşüğüne gerilemişti. Yaşanan bu gelişme yılın ilk çeyreğinde ipotekli konut satışlarını da olumlu etkiledi.

Ocak-mart döneminde kredili konut satışları yıllık bazda yüzde 87,3 artarak 51 bin 729'a yükseldi.

Bu alandaki artış konut kredi stokuna da yansıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre konut kredilerinin toplam hacmi nisan ayının ortası itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 551,7 milyar liraya yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek verisi olarak öne çıktı.

Sektör temsilcileri, söz konusu gelişmeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Artış yılın geri kalan kısmında da devam edecektir"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, Türkiye'de konuta talebin her zaman yüksek olduğunu belirterek, "Talebin ne kadar canlı olduğunu yüksek faiz oranlarına rağmen son aylarda ipotekli satışların artmasından ve kredi stokunda rekor kırılmasından daha net anlayabiliyoruz." dedi.

Türkiye'de ev sahipliği oranının yüzde 55'lere gerilediğini dile getiren Ekiz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllık minimum 850 bin civarında sıfır konut üretilmesi gerekirken ruhsat sayılarından bu rakamın 450-500 binlerde olduğunu görüyoruz. Düşük arsa ve konut arzı fiyatı artırdığı gibi ev sahipliği oranını da düşürüyor. Talep de yüksek olunca kira fiyatları artıyor. Ancak tüm bu olumsuzluklara ve yüksek fiyatların gündemde olmasına rağmen konut satışları son 9 aydır aralıksız artıyor. Bunun nedeni konut ihtiyacının çok yüksek olması. Kiralardaki artışla birlikte insanlar faizler yüksek de olsa bir şekilde kendisine uygun olduğunu düşündüğü evi bulunca kaçırmak istemiyor ve kredi de kullanarak yatırım yapıyor. Bu durumlar da konut kredi stokunu artırıyor. Artışın yılın geri kalan kısmında da devam edeceğini düşünüyorum."

"Fiyatların artmasıyla kullanılan kredi miktarı da yükseldi"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman da faiz oranlarının kısmen de olsa düşmesinin ipotekli satışları artırdığını belirterek, bunun da kredi hacmini doğrudan etkilediğini, konut fiyatlarının artması nedeniyle kullanılan kredi miktarının da önceki dönemlere göre yüksek olabildiğini söyledi.

Son bir yılda kredi hacminin yüzde 24,2 arttığını dile getiren Büyükduman, "Konut fiyatları yüzde 31,3 artmış, enflasyon ise yüzde 39,1 olmuş. Toplam stok artsa da artış oranı enflasyonun altında kalmış." şeklinde konuştu.

"Son 18 ayın en düşük seviyesinde olunması konut kredisine ilgiyi artırdı"

Vartur Emlak Üst Yöneticisi (CEO) Şerif Varlı ise uzun süredir ertelenen talebin harekete geçmesi ve yatırımcıların yüksek enflasyona karşın gayrimenkule yönelmeyi tercih etmesinin bu artışta etkisi olduğunu söyledi.

Varlı, "Konut fiyatlarının artacağı yönündeki beklenti de insanları son aylarda ev almaya yönlendirdi. Ortalama kredi tutarlarının yükselmesi de kredi hacmini ciddi oranda artırdı." diye konuştu.

İpotekli satışlardaki artışa işaret eden Varlı, "Bu trendin devam etmesi, büyük ölçüde faiz oranlarının seyrine bağlı olacak. Konut kredisi faizlerinde son 18 ayın en düşük oranlarındayız. Bu durum, krediye olan ilgiyi artırıyor. Her ne kadar TCMB politika faizini yüksek tutuyor olsa da, bankalar rekabet ortamında kredi faizlerini zaman zaman aşağı çekebiliyor." ifadelerini kullandı.