Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Türkiye'de coğrafi veri paylaşımı ve adres tarifi gibi ticari faaliyetlere yönelik düzenlemeler yeniden şekilleneceği iddia edildi. Esnafın tepkisini çeken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yalanlama geldi.

Haritalı adres bilgisi paylaşımı yapan ticari işletmelere belli bir ücret karşılığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirileceği, gerekli izin belgelerini almayan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacağı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"TAMAMIYLA GERÇEK DIŞI"

Katıldığı programda konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iddiaları yalanladı. Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında "Tamamıyla gerçek dışı, böyle bir şey söz konusu değil. Coğrafi bilgi matrisinden veri alarak bunları ticari amaçlarla kullananlarla ilgili bir düzenleme. Esnaf ve vatandaşla hiçbir bağlantısı olmayan bir düzenleme. Tamamen temeli olmayan gerçek dışı bir iddia" ifadelerine yer verdi.

BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN

Konuyla ilgili bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Bugün bazı medya organlarında 'Esnafa Konum Vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir" denildi.

İşte o açıklama;