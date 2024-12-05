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Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konum paylaşan esnaftan ücret alınacak" iddialarına yanıt verdi. Yılmaz, yaptığı açıklamada "Tamamıyla gerçek dışı, esnafla ilgisi yok. Böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de coğrafi veri paylaşımı ve adres tarifi gibi ticari faaliyetlere yönelik düzenlemeler yeniden şekilleneceği iddia edildi. Esnafın tepkisini çeken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yalanlama geldi.

Haritalı adres bilgisi paylaşımı yapan ticari işletmelere belli bir ücret karşılığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirileceği, gerekli izin belgelerini almayan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacağı öne sürüldü.

Konum paylaşan esnafa ücret mi geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıtCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"TAMAMIYLA GERÇEK DIŞI"

Katıldığı programda konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iddiaları yalanladı. Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında "Tamamıyla gerçek dışı, böyle bir şey söz konusu değil. Coğrafi bilgi matrisinden veri alarak bunları ticari amaçlarla kullananlarla ilgili bir düzenleme. Esnaf ve vatandaşla hiçbir bağlantısı olmayan bir düzenleme. Tamamen temeli olmayan gerçek dışı bir iddia" ifadelerine yer verdi.

BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN

Konuyla ilgili bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Bugün bazı medya organlarında 'Esnafa Konum Vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir" denildi.

İşte o açıklama;

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıBükücü:

Yapın abi yapın. Konumdan da vergi alın donumdan da vergi alın her yerden alın. Kulak arkasına da değdiriyorlar artık

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Bence Kamu alanlarına gelen vatandaşlardan Ayak bastı parası alsınlar. Örneğin ; Karakola, Adliyeye,Hastahaneye giden vatandaşlardan giriş ücreti alması Devletimiz için büyük katkı sağlayacaktır. :DDDDDD

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıdehide:

Gelmesi lazım sonuçta bir nevi reklam ve geliri artıyor. Devletimize de pay vermesi gerekiyor bence.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme88
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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Eşşeğin aklına karpuz kabuğunu kaçırdınız bi kere artık dönüşü yok. Şimdi düşünmeye başladılar olurmu ki lan acaba???

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıVscorpion:

Bilerek paylaşıyorlar tepki gelmezse yapıştır vergiyi ?

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Yakında tuvaletlerede sayaç koyarlarsa şaşırmam

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

bu yalanı ortaya atanın akym

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Sizden hersey beklenir

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Haber YorumlarıBartuhan:

Bence ilişkiye girenden de vergi almak Lazım sonuçta çok efor sarf ediliyor ve nefes alış verişi çok uluyor yani oksijen tüketimi fazla oluyor, bunu değerlendirmek lazım, eyyy Avrupa bizi kıskan herşeyin ilki bizi bizde

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

maliye vakanının aklına böyle şeyler koymayın

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