Kontakt Lensle Su Teması Görme Kaybına Yol Açabilir

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, kontakt lenslerin deniz, havuz ve duş sırasında suyla temas etmesinin korneada kalıcı hasara ve görme kaybına varabilecek ciddi enfeksiyonlara zemin hazırladığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çeliker, yaz aylarında kontakt lens kullanıcılarının deniz, havuz ve duşa girmesi sırasında dikkatli olması gerektiğini aktardı.

Havuz ve deniz suyunun göz açısından steril olmadığını vurgulayan Çeliker, lenslerin suyla temasının ciddi kornea enfeksiyonlarına zemin hazırlayabileceğini aktararak, "Kontakt lensle yüzmek, masum bir alışkanlık gibi görülebilir ancak bazı enfeksiyonlar, korneada kalıcı hasara ve görme kaybına kadar ilerleyebilir." ifadesini kullandı.

Kontakt lensler suyla temas ettiğinde mikroorganizmaların lens yüzeyine tutunmasının ve gözün saydam tabakası korneaya ulaşmasının kolaylaşabileceğine değinen Çeliker, bu nedenle denize, havuza ve jakuziye kontakt lensle girilmesini önermediklerini ve duş sırasında da lenslerin çıkarılmasının en güvenli yaklaşım olacağını vurguladı.

Su temasıyla ilişkilendirilen enfeksiyonlardan birinin "akantomoeba keratiti" olduğuna dikkati çeken Çeliker, şunları kaydetti:

"Hastalık, nadir görülmesine rağmen tedavisi güç ve uzun sürebiliyor. Akantomoeba, su kaynaklarında bulunan ve kontakt lens kullananları ciddi enfeksiyonlara açık hale getiren bir mikroorganizma. Erken tanı konulmadığında, görme kalıcı olarak zarar görebilir. Şiddetli göz ağrısı, kızarıklık, sulanma ve ışığa hassasiyet görülüyorsa vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulmalı."

"Günlük lens kullanmak suya karşı koruma sağlamaz"

Prof. Dr. Çeliker, günlük "kullan-at" lenslerin hijyen açısından bazı avantajları bulunmasına karşın lensle suya girmenin yine de risk oluşturduğunu kaydederek, "Hastalar bazen 'Günlük lens kullanıyorum, denize veya havuza girmemde sorun olmaz' diye düşünebiliyor. Ancak lensin türü ne olursa olsun, suyla temas riski hep vardır." değerlendirmesini yaptı.

Yaz aylarında deniz veya havuz sonrasında ortaya çıkan göz kızarıklığının her zaman basit bir tahriş olmayabileceğini vurgulayan Çeliker, "Lens kullanan bir kişide göz ağrısı, belirgin kızarıklık, sürekli sulanma, ışığa bakamama, batma hissi veya görmede bulanıklık gelişmişse, belirtiler hafife alınmamalı. Lens hemen çıkarılmalı ve yeniden takılmamalı. Özellikle ağrı şiddetleniyor veya görme azalıyorsa, vakit kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurulmalı." önerisinde bulundu.

Yaz aylarında kontakt lens kullananların dikkat etmesi gereken noktalara dikkati çeken Çeliker, şu ifadeleri kullandı:

"Lens ve lens kutusu musluk suyuyla yıkanmamalı. Lens temizliğinde, yalnızca önerilen steril lens solüsyonları kullanılmalı. Lens kullanım süresi ve değiştirme programına uyulmalı. Kontakt lens, doğru kullanıldığında güvenli bir görme seçeneği. Ancak yaz aylarında birkaç dakikalık bir ihmal, uzun süren bir enfeksiyona dönüşebilir. Lensleri sudan uzak tutmak, en önemli kural."

Kaynak: AA