Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

Ekonomik sıkıntıları aşamayan ve nakit akışı bozulan Enburger markası altında faaliyet gösteren Yesen Burger konkordato sürecinde bir ay daha ek süre aldı. Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 şubesi ve 250 çalışanı bulunan şirketin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla geçici mühletin uzatılmasına karar verdi.

KOMİSER HEYETİ GÖREVDE KALACAK

Mahkeme, şirketin mal varlığının korunması ve alacaklıların icra takibi başlatmasının önlenmesi yönündeki tedbirlerin bir ay süreyle devam etmesine hükmetti. Karar kapsamında atanan komiser heyetinin görevine de devam etmesi kararlaştırıldı. Bu süreçte şirketin mali yapısı, gelir-gider dengesi ve harcamaları komiserler tarafından denetlenmeyi sürdürecek.

KRİTİK DURUŞMA 23 ŞUBAT 2026'DA

İcra ve İflas Kanunu uyarınca geçici mühlet süresini uzatan mahkeme, konkordato talebinin kaderini belirleyecek ana duruşma tarihini 23 Şubat 2026 olarak açıkladı. Alacaklılara ise 7 günlük kesin süre tanınarak, konkordato talebinin reddini isteme ve mühlet verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını delilleriyle mahkemeye sunma hakkı verildi.

MALİYET ARTIŞLARI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Sektörde "Bİ YESEN anlarsın" sloganıyla bilinen marka, her yıl 10 yeni şube açma hedefiyle başlattığı hızlı büyüme sürecinin ardından finansal darboğaza girdi. Artan kira giderleri, hammadde fiyatlarındaki sert yükseliş ve operasyonel maliyetler, şirketin mali yapısını zorladı. Marmara Bölgesi ağırlıklı şube yapısı, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ve düşen kâr marjları nedeniyle nakit akışında ciddi tıkanma yaşadı.

250 ÇALIŞAN VE 18 ŞUBE BELİRLEYİCİ SÜRECİ BEKLİYOR

2000'li yılların başından bu yana yerli sermaye ile faaliyet gösteren şirketin konkordato süreci, 250 çalışanın istihdamını da doğrudan etkiliyor. Şirket yönetimi, mahkeme süreci tamamlanana kadar faaliyetlerini sürdürerek şubeleri açık tutmayı hedefliyor. Sunulacak yeniden yapılandırma planının kabul edilmesi halinde borçların belirli bir takvime bağlanması ve iflasın önlenmesi amaçlanıyor. Nihai karar, Şubat ayındaki duruşmada komiser raporlarının değerlendirilmesiyle netleşecek.