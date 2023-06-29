Konak Belediyesi Esnafa Destek Olacak Yeni Hizmet Başlattı

Konak Belediyesi, toplum ve çevre sağlığını korurken, esnafa da destek olacak yeni bir hizmet için düğmeye bastı. Belediye mevcut piyasa koşullarının çok daha altında bir ücretle baca bakım ve temizlik hizmeti sunmaya başladı.

Konak Belediyesi ilçede toplum ve çevre sağlığını korurken, esnafa da destek olacak yeni bir hizmet için düğmeye bastı. Belediye mevcut piyasa koşullarının çok daha altında bir ücretle baca bakım ve temizlik hizmeti sunmaya başladı.

Konak Belediyesi, toplum ve çevre sağlığını korurken, esnafa da destek olacak yeni bir uygulama için hareket geçti. Belediye İzmir'de öncü olarak, mevcut piyasa koşullarından çok daha uygun bir ücrete baca bakım ve temizlik hizmeti sunmaya başladı. Alınan meclis kararının ardından bacası bulunan işyerlerinde baca bakım ve temizliği; baca kurulması gerekli işyerlerinde ise sistem uygunluğunun kontrolü, denetimi yapılmaya başlandı. Konak Belediyesi, esnafa önemli bir yük getiren hizmeti mevcut piyasa koşullarından çok daha uygun bir ücrete yaparken, işyerlerinde baca bakım, temizlik ve denetimlerinin takibini de kolaylaştırmış oldu.

Konak Belediyesi'nin uzman ekip ve mühendisleri tarafından verilecek hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Konak Belediyesi'ni arayarak başvuru yapmaları gerekiyor.