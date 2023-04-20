Kömür ithalatında ek mali yükümlülükten muafiyet için 30 gün süre tanındı

Kömür ithalatında ek mali yükümlülük getiren karardan önce özet beyan verilen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde ek mali yükümlülükler uygulanmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kömür ithalatında özet beyan verilmiş eşyanın hangi tarihe kadar ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilebileceği hususunda bir düzenleme bulunmaması karşısında bir mevzuat değişikliğine gidildi.

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Kararlarının yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar dahil, özet beyan verilen kömür ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bugünden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Kararları hükümleri uygulanmayacak.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu ülkeden yapılan ithalatta ek mali yükümlülük getiren kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrüklere sunularak özet beyan verilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde ek mali yükümlülük kararlarına tabi tutulmayacak.