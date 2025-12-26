Haberler

Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Güncelleme:
İran'da bir vatandaşın döviz bürosuna deste deste banknotla gitmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde taşınan paranın 100 dolar bile etmediği belirtilirken, ülkenin ekonomik durumu ve alım gücü tartışma konusu oldu.

İran'da kaydedilen bir görüntü, ülkenin ekonomik koşullarını gözler önüne serdi. Bir vatandaş, döviz almak için döviz bürosuna deste deste banknotlarla gitti. Ancak götürdüğü paraların toplamı 100 dolar bile etmiyor.

EN AZ İKİ KATI GEREKİYOR

Görüntüleri paylaşan kullanıcılar, 100 dolar almak için bu destelerin en az iki katının gerekli olduğunu belirtti. Video kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bizdekinden bahset sitee alooo Bizdekide 50 kat aloooo

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bizde de 120 bin liralık dükkan kirami bes lirayla odemeye kalksam bir orta dorse hafriyat kamyonunu doldurur

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKmal e:

bizimki farklı sanki en buyuk paramiz 4.75 usd

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıizzetin:

Türkiye de çokmu farklı yani

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgül Özcan:

amma adamlar 150 tl ye otomobil deposu fulluyorlar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

