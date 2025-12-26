Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...
İran'da bir vatandaşın döviz bürosuna deste deste banknotla gitmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde taşınan paranın 100 dolar bile etmediği belirtilirken, ülkenin ekonomik durumu ve alım gücü tartışma konusu oldu.
İran'da kaydedilen bir görüntü, ülkenin ekonomik koşullarını gözler önüne serdi. Bir vatandaş, döviz almak için döviz bürosuna deste deste banknotlarla gitti. Ancak götürdüğü paraların toplamı 100 dolar bile etmiyor.
EN AZ İKİ KATI GEREKİYOR
Görüntüleri paylaşan kullanıcılar, 100 dolar almak için bu destelerin en az iki katının gerekli olduğunu belirtti. Video kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda yorum aldı.