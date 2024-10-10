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Kolaya dev zam geliyor

Kolaya dev zam geliyor
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Son dönemde birçok ürüne gelen zam furyasından kola da nasibini aldı. 2.5 litrelik kolanın fiyatının 60 TL'ye yükseldiği ve zamlı tarifenin 22 Ekim Salı günü itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola grubuna gelen yeni zammı duyurdu.

22 EKİM SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yapılan açıklamaya göre, 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 60 TL'ye yükseliyor. Zamlı fiyatlar, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek.

1,5 LİTRESİ 45 TL OLUYOR

Yeni fiyat listesine göre, 1,5 litrelik Coca-Cola da 45 TL'den satışa sunulacak. Bu artış, son zamanlarda hızla yükselen gıda fiyatlarının kola gibi içeceklere de yansıdığını gösteriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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