Kolaya dev zam geliyor
Son dönemde birçok ürüne gelen zam furyasından kola da nasibini aldı. 2.5 litrelik kolanın fiyatının 60 TL'ye yükseldiği ve zamlı tarifenin 22 Ekim Salı günü itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola grubuna gelen yeni zammı duyurdu.
22 EKİM SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Yapılan açıklamaya göre, 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 60 TL'ye yükseliyor. Zamlı fiyatlar, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek.
1,5 LİTRESİ 45 TL OLUYOR
Yeni fiyat listesine göre, 1,5 litrelik Coca-Cola da 45 TL'den satışa sunulacak. Bu artış, son zamanlarda hızla yükselen gıda fiyatlarının kola gibi içeceklere de yansıdığını gösteriyor.