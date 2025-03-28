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Köfteci Yusuf, 300 Şubesi İçin 3 Bin Yeni Personel Alacak

Köfteci Yusuf, 300 Şubesi İçin 3 Bin Yeni Personel Alacak
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Köfteci Yusuf, Türkiye genelindeki 300'e yakın şubesi için 3 bin yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Restoran sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Köfteci Yusuf, Türkiye genelindeki 300'e yakın şubesi için 3 bin yeni personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen yerli restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, büyüme yolculuğuna devam ediyor. Sektörde dikkat çeken marka, Türkiye genelindeki 300'e yakın şubesi için 3 bin yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Marka, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak güçlü bir ekip oluşturmayı hedefliyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat sunan bu alım süreci, restoran sektöründe kariyer yapmak isteyenler için yeni kapılar açacak. İstihdam oluşturmayı sürdüren Köfteci Yusuf, ekonomiye ve iş gücüne katkı sağlamaya devam edeceğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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