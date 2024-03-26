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Koçtaş, British Safety Council tarafından ödüllendirildi

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Koçtaş, British Safety Council tarafından iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, British Safety Council (BSC) Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri sahiplerini buldu. Koçtaş, ilk kez katıldığı ve bu yıl 66'ncısı düzenlenen organizasyonda ödül almaya hak kazandı.

Ödüller, 7 Haziran'da düzenlenecek etkinlikle sahiplerine takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Eriş Aslan, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını uluslararası standartlara uygun olarak sürekli geliştirdiklerini bildirdi.

Aslan, "Çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini gözetecek adımlar atıyoruz. Bu anlamda İSG ile ilgili tüm uygulamalarımızı sadece mevzuat gereği değil, çalışma arkadaşlarımıza gerçekten sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunabilmek için hayata geçiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi olan böylesine kıymetli bir ödülü kazanmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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