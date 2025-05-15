KoçDigital Summit 2025: Yapay Zeka ve Endüstri 4.0 Temalı Zirve Gerçekleştirildi

KoçDigital ev sahipliğinde düzenlenen "KoçDigital Summit 2025", yapay zeka, tedarik zinciri ve endüstri 4.0 teknolojileri odağında, içgörüler ve sektörel hikayelere ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 13 farklı sektörden 200'ü aşkın şirket temsilcisinin katıldığı zirvede, "Yapay Zek" Tabanlı Yeni Nesil İş Modelleri", "Sektörel Başarı Hikayeleri ve Panel Oturumları", "Geleceğin Fabrikaları ve Dijital Üretim Çözümleri", "Yapay Zeka ile Güçlenen Dayanıklı ve Rekabetçi Tedarik Zinciri Dönüşümü" ve "Veri Yönetişimi ve Modernizasyon Yaklaşımları" konuları ele alındı.

Açıklamada zirvedeki açılış konuşmasına yer verilen Koç Dijital Genel Müdürü Evren Dereci, yapay zekanın küresel ekonomiye olan etkisine dikkati çekti.

Bu etkinin 2030'a kadar 15,7 trilyon doları bulmasının beklendiğini vurgulayan Dereci, "KoçDigital olarak son 3 yılda 14 ülkede 150'den fazla müşterimizle hayata geçirdiğimiz 500'ün üzerinde projeyle 350 milyon dolar tekrar eden karlılık ve 85 milyar dolarlık bir ekonomiyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dereci, yapay zeka uygulamaları sayesinde müşterilerinin üretim kapasitelerinde yüzde 5 ila 25 artış, planlanmamış bakım oranlarında yüzde 50 azalma ve üretim maliyetlerinde yüzde 10-25 düşüş sağladıklarını kaydetti.

KoçDigital'in yapay zekayı; üretkenlik, (generative AI), üretim (manufacturing AI), müşteri analitikleri (customer AI) ve kurumsal yapay zeka (enterprise AI) olmak üzere 4 ana alanda dönüşüm programı uyguladığını aktaran Dereci, bu sayede müşteri memnuniyetini artırdıklarını ve operasyonel verimlilik sağlayarak, iş değerine katkıda bulunduklarını anlattı.

Yalnızca teknoloji üretmediklerine işaret eden Dereci, "Ürün ve servislerimizi kendimiz geliştiriyor, gerçek hayat örnekleriyle canlı demolar sunuyoruz. Üretim tesisleri içindijital ikizlerle başladığımız yolculukta bugün 'konuşan fabrikalara' ulaştık. Platform360 ürünümüz ile Endüstri 4.0 dönüşümü ve Supply Dynamics ürünümüz ile tedarik zinciri planlama projelerinde yapay zekayı artık sahada, karar destek sistemlerinde, üretim hatlarında sonuç alır hale getirdik." değerlendirmesini yaptı.

Dereci, şirketin "Gentio" çözümüyle yapay zeka uygulamalarında yüzde 30'a varan maliyet tasarrufu ve projeleri devreye alma süreçlerinde 4 kata kadar hızlanma sağladığına dikkati çekti.

"Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, bölgede de yapay zeka alanında liderlik"

Öte yandan şirketin Paris'te Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü orman yangınları risk tahminleme projesi, uluslararası alanda büyük takdir topladı. Sürdürülebilirlik alanındaki su kaynaklarının etkin kullanımını hedefleyen projesi de 2024'te Davos'da akredite edildi.

Bu yıl itibarıyla KoçDigital insansı robotların Türkiye'deki tesislerde yerini alacağı duyuruldu.

Dereci, KoçDigital'in yapay zeka alanındaki hedefini net bir şekilde ortaya koyarak, "Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, bölgede de yapay zeka alanında liderlik." ifadesini kullandı.